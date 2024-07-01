В Хабаровске женщина "нашла" 50 кг черной икры, она задержана

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Хабаровске задержали женщину, которая «нашла 50 килограммов чёрной икры». Её подозревают в незаконном обороте занесённых в Красную книгу биологических ресурсов.

Правоохранители остановили автомобиль, в котором обнаружились 111 пластиковых контейнеров с икрой рыб семейства осетровых, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. За рулём находилась 57-летняя местная жительница.

«По словам женщины, свыше 50 килограммов чёрной икры она якобы нашла на окраине села Булава Ульчского района Хабаровского края, уроженкой которого является. О том, что данные биоресурсы запрещены к обороту, знала, но всё равно решила забрать их, чтобы угостить в Хабаровске родных и друзей», — написала Волк в своём Telegram-канале. Она добавила, что версию женщины проверят в ходе дознания. "Говорит Москва"