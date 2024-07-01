Глава британского МВД раскритиковал Бэнкси за акцию с нелегалами на фестивале Гластонбери
11:00 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли раскритиковал организаторов художественной акции на музыкальном фестивале в Гластонбери, где толпа носила на руках надувную лодку с манекенами, изображающими нелегальных мигрантов. Как выяснилось в воскресенье, за акцией стоял уличный художник Бэнкси, опубликовавший видео с лодкой в социальных сетях.
Во время пятничного выступления бристольской рок-группы Idles неизвестные пустили по рядам зрителей резиновую лодку с десятком манекенов в спасательных жилетах. Это недвусмысленная отсылка к кризису с нелегальными мигрантами, которые десятками тысяч переправляются в Великобританию через Ла-Манш, и которых британское правительство пытается выдворить из страны, лишая права получить убежище в королевстве. Толпа начала раскачивать лодку на руках под песню, призывающую видеть в иммигрантах людей, не давая воли страху и ненависти. Британские СМИ интерпретируют акцию Бэнкси, который считается уроженцем Бристоля, как уже не первое критическое высказывание художника в адрес иммиграционной политики британских властей.
«Попытки переправиться [через Ла-Манш] на лодках смертельно опасны и стоили жизни слишком многим людям. Ужасное впечатления производят участники фестиваля, которые, веселясь, изображают мигрантов и прославляют действия преступников, организующих незаконную транспортировку людей, — заявил Клеверли, комментируя широко разошедшиеся кадры с фестиваля. — Каковы бы ни были ваши политические взгляды, это не та тема, которую можно сводить к подобному».
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