Глава британского МВД раскритиковал Бэнкси за акцию с нелегалами на фестивале Гластонбери

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли раскритиковал организаторов художественной акции на музыкальном фестивале в Гластонбери, где толпа носила на руках надувную лодку с манекенами, изображающими нелегальных мигрантов. Как выяснилось в воскресенье, за акцией стоял уличный художник Бэнкси, опубликовавший видео с лодкой в социальных сетях.

Во время пятничного выступления бристольской рок-группы Idles неизвестные пустили по рядам зрителей резиновую лодку с десятком манекенов в спасательных жилетах. Это недвусмысленная отсылка к кризису с нелегальными мигрантами, которые десятками тысяч переправляются в Великобританию через Ла-Манш, и которых британское правительство пытается выдворить из страны, лишая права получить убежище в королевстве. Толпа начала раскачивать лодку на руках под песню, призывающую видеть в иммигрантах людей, не давая воли страху и ненависти. Британские СМИ интерпретируют акцию Бэнкси, который считается уроженцем Бристоля, как уже не первое критическое высказывание художника в адрес иммиграционной политики британских властей.

«Попытки переправиться [через Ла-Манш] на лодках смертельно опасны и стоили жизни слишком многим людям. Ужасное впечатления производят участники фестиваля, которые, веселясь, изображают мигрантов и прославляют действия преступников, организующих незаконную транспортировку людей, — заявил Клеверли, комментируя широко разошедшиеся кадры с фестиваля. — Каковы бы ни были ваши политические взгляды, это не та тема, которую можно сводить к подобному».