СБУ заявила о задержании активистов, якобы готовящихся захватить здание Рады

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что задержала активистов, которое готовились объявить об отстранении от власти военно-политического руководства страны и захватить здание Верховной рады.

По данным, опубликованным в телеграм-канале спецслужбы, активисты готовили ряд провокаций на 30 июня. Как утверждает СБУ, они планировали провести в центре Киева народное собрание, на котором объявили бы об отстранении от власти действующего руководства страны. Затем активисты якобы планировали захватить здание Рады, заблокировав таким образом работу парламента.

СБУ также утверждает, что активисты планировали расшатать общественно-политическую ситуацию на Украине и собирались распространять информацию о событиях в Киеве в том числе через иностранные ресурсы. По данным спецслужбы, организатор привлек к исполнению плана представителей общественных организаций из Киева, Днепра (ранее — Днепропетровск) и других регионов.