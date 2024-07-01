Пашинян не считает целесообразным проведение референдума для вступления в ЕС
12:00 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает нецелесообразным проведение референдума для вступления в ЕС, но уверен, что у народа республики есть европейские стремления.
«Нам говорят, что мы должны провести референдум, чтобы показать, что народ поддерживает идею стать членом ЕС. Я сам заявил, что Армения готова быть настолько близко к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Если бы я думал, что народ Армении не разделяет эту идею, я бы не сделал такого заявления. Если мы проводим референдум, мы должны проводить кампанию. В таком случае люди будут задавать нам вопросы: как, когда, хочет этого ЕС или нет? Люди спросят, готов ли ЕС принять нас. Я не могу дать ответ на этот вопрос, потому что и внутри ЕС происходят процессы, которые как минимум вызывают вопросы, связанные с итогами выборов. Мы заявили о политической воле на самом высоком уровне», — отметил он на заседании «Армянского демократического форума», в котором принимали участие послы ЕС и США, а также представители международных и общественных организаций.
НОВОСТИ
- 12:20 01.07.2024
- Украина из-за дефицита электроэнергии в минувшие сутки аварийно получала ее из Польши
- 12:05 01.07.2024
- В Камбодже заявили о планах экстремистов сформировать правительство в изгнании
- 11:32 01.07.2024
- СБУ заявила о задержании активистов, якобы готовящихся захватить здание Рады
- 11:20 01.07.2024
- В Китае завершено строительство крупнейшего в стране хранилища СПГ
- 11:05 01.07.2024
- Россияне купили 84 млн кв. м жилья с помощью льготной ипотеки на новостройки
- 11:00 01.07.2024
- Глава британского МВД раскритиковал Бэнкси за акцию с нелегалами на фестивале Гластонбери
- 10:32 01.07.2024
- В Хабаровске женщина "нашла" 50 кг черной икры, она задержана
- 10:20 01.07.2024
- Маск заявил, что провал Байдена сплотил американцев
- 10:05 01.07.2024
- Турция повысила сбор за транзит торговых судов через Босфор и Дарданеллы
- 10:00 01.07.2024
- Семья Байдена обвиняет его помощников в провале на дебатах — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать