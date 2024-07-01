Пашинян не считает целесообразным проведение референдума для вступления в ЕС

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает нецелесообразным проведение референдума для вступления в ЕС, но уверен, что у народа республики есть европейские стремления.

«Нам говорят, что мы должны провести референдум, чтобы показать, что народ поддерживает идею стать членом ЕС. Я сам заявил, что Армения готова быть настолько близко к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Если бы я думал, что народ Армении не разделяет эту идею, я бы не сделал такого заявления. Если мы проводим референдум, мы должны проводить кампанию. В таком случае люди будут задавать нам вопросы: как, когда, хочет этого ЕС или нет? Люди спросят, готов ли ЕС принять нас. Я не могу дать ответ на этот вопрос, потому что и внутри ЕС происходят процессы, которые как минимум вызывают вопросы, связанные с итогами выборов. Мы заявили о политической воле на самом высоком уровне», — отметил он на заседании «Армянского демократического форума», в котором принимали участие послы ЕС и США, а также представители международных и общественных организаций.