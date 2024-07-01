Украина из-за дефицита электроэнергии в минувшие сутки аварийно получала ее из Польши
12:20 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит электроэнергии на Украине остается на высоком уровне, для его покрытия привлекалась аварийная помощь из Польши. Об этом сообщили в украинском Минэнерго.
«Ситуация в энергосистеме остается сложной. Имеется значительный дефицит мощностей. Для частичного его покрытия за прошедшие сутки Украина по запросу Польши получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. За текущие сутки планируется импортировать до 28 159 МВт в час.
НОВОСТИ
- 12:05 01.07.2024
- В Камбодже заявили о планах экстремистов сформировать правительство в изгнании
- 12:00 01.07.2024
- Пашинян не считает целесообразным проведение референдума для вступления в ЕС
- 11:32 01.07.2024
- СБУ заявила о задержании активистов, якобы готовящихся захватить здание Рады
- 11:20 01.07.2024
- В Китае завершено строительство крупнейшего в стране хранилища СПГ
- 11:05 01.07.2024
- Россияне купили 84 млн кв. м жилья с помощью льготной ипотеки на новостройки
- 11:00 01.07.2024
- Глава британского МВД раскритиковал Бэнкси за акцию с нелегалами на фестивале Гластонбери
- 10:32 01.07.2024
- В Хабаровске женщина "нашла" 50 кг черной икры, она задержана
- 10:20 01.07.2024
- Маск заявил, что провал Байдена сплотил американцев
- 10:05 01.07.2024
- Турция повысила сбор за транзит торговых судов через Босфор и Дарданеллы
- 10:00 01.07.2024
- Семья Байдена обвиняет его помощников в провале на дебатах — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать