Украина из-за дефицита электроэнергии в минувшие сутки аварийно получала ее из Польши

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит электроэнергии на Украине остается на высоком уровне, для его покрытия привлекалась аварийная помощь из Польши. Об этом сообщили в украинском Минэнерго.

«Ситуация в энергосистеме остается сложной. Имеется значительный дефицит мощностей. Для частичного его покрытия за прошедшие сутки Украина по запросу Польши получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. За текущие сутки планируется импортировать до 28 159 МВт в час.