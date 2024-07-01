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НОВОСТИ

Украина из-за дефицита электроэнергии в минувшие сутки аварийно получала ее из Польши

12:20 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит электроэнергии на Украине остается на высоком уровне, для его покрытия привлекалась аварийная помощь из Польши. Об этом сообщили в украинском Минэнерго.

«Ситуация в энергосистеме остается сложной. Имеется значительный дефицит мощностей. Для частичного его покрытия за прошедшие сутки Украина по запросу Польши получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. За текущие сутки планируется импортировать до 28 159 МВт в час.

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