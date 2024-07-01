Концентрация войск Украины у границ Белоруссии — это проблема и РФ, заявил Песков
13:05 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия считает вопрос концентрации украинских войск на границе с Белоруссией и своей проблемой, поскольку является союзницей Минска. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это причина беспокойства не только Минска, но и Москвы, — прокомментировал представитель Кремля. — Ибо мы действительно союзники и партнеры».
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