Суд в Пакистане приговорил христианина к казни за богохульство в интернете
13:20 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Антитеррористический суд Пакистана приговорил к смертной казни молодого христианина, признав его виновным в распространении оскорбительных для мусульман высказываний в социальных сетях. Об этом сообщает газета Dawn.
По версии следствия, кощунственный контент христианина в интернете вызвал протесты мусульман и в августе 2023 года спровоцировал их нападения на более чем 20 церквей, представителей христианской общины и их дома в городе Фейсалабад в провинции Пенджаб. Следствие по этому делу еще не закончено. Никто из погромщиков не был осужден. Полиция Пенджаба арестовала 132 подозреваемых в погромах, большинство из которых были оправданы или выпущены на свободу под залог.
Ранее в этом году пакистанские суды приговорили к повешению пятерых мусульман за богохульство. Основанием для этого послужили кощунственные видео и посты в социальных сетях, которые были обнаружены в их гаджетах.
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