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НОВОСТИ

Военным ВВС США на базе в Германии запретили носить форму вне работы — СМИ

14:12 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие американской авиабазы Шпангдален в Германии больше не имеют права носить форму вне работы из соображений безопасности. Об этом в воскресенье сообщила газета Министерства обороны США Stars and Stripes.

По ее информации, им запрещено носить военную форму за пределами авиабазы, а также предписано добираться до работы в гражданской одежде. Представители базы уточнили, что данные меры были приняты «из соображений оперативной безопасности», и отказались предоставить дополнительную информацию.

Ранее телеканал CNN сообщил, что военные базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки, целью которой могут стать американский военный персонал или объекты.

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