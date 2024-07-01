ВС РФ поразили самолеты на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные за сутки поразили украинские самолеты на открытой стоянке, инфраструктуру военного аэродрома и ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктура военного аэродрома, ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также скопления живой силы противника в 124 районах», — говорится в сообщении ведомства.