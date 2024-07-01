Муфтият Дагестана запретит ношение никаба

16:38

Муфтият Дагестана в ближайшее время издаст фетву о запрете ношения никаба, заявил муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдуллаев. «Все религиозные люди по всей России остерегаются отвечать на этот вопрос, но я решил ответить, - заявил муфтий на встрече главы Дагестана Сергея Меликова с общественниками. – Мы будем выносить фетву о запрете никаба. Те люди, которые будут меня критиковать – пусть хоть еще десять лет меня обливают грязью, истина будет одна. В Коране сказано: одна истина, остальное – заблуждение. Так что сегодня вечером или на днях будет фетва о запрете никаба». Отметим, фетва – решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом, основываемое на принципах ислама.

Трансляция с выступлением муфтия, опубликована в Telegram-канале администрации главы Дагестана.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, ответил на вопрос о том возможен ли запрет никабов в России. По его словам, в странах Центральной Азии, в том числе в Узбекистане, носить религиозную одежду с закрытыми лицом запрещено, и те, «кто не может носить никаб там, переезжают сюда и носят его в России». «Вот это задача Госдумы, которая должна принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите»,— ответил Бастрыкин. - Я с вами согласен, надо срочно все это запретить».





Также о проблеме никабов читайте в материале «НГ» «Никабы не должны стать причиной национально-религиозных разладов»