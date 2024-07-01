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Среди убитых боевиков в Дагестане был участник беспорядков в аэропорту Махачкалы — Меликов

17:00 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из убитых боевиков в Дагестане был участником беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре прошлого года. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с представителями институтов гражданского общества.

«Один из убитых террористов оказался участником массового беспорядка в том же самом махачкалинском аэропорту», — сказал он.

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