Бербок заявила, что для ФРГ нет большего национального интереса, чем поддержка Киева
17:32 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок («Зеленые») считает, что для Германии нет большего национального интереса, чем поддержка Украины. С таким утверждением она выступила на мероприятии Федеральной академии по политике безопасности ФРГ (BAKS), посвященном годовщине принятия первой в истории страны стратегии национальной безопасности.
Министр заявила, что ее сбивают с толку дискуссии, во время которых «поддержка Украина рассматривается как жест благотворительности, а не как-то, чем она, собственно говоря, является — инвестированием в собственную безопасность» Германии. «Большего национального интереса ведь вообще-то не может и быть», — утверждала она. Бербок отметила, что ее смущают также рассуждения людей, которые желали бы жить в безопасности, но не хотели бы, чтобы на ее обеспечение тратились деньги.
«Задача лиц, ответственных за принятие решений, состоит в том, чтобы не вести себя, как будто ничего не происходит, но постоянно ясно давать понять, что безопасность — это не нечто само собой разумеющееся, но что мы должны инвестировать в нашу безопасность», — заявила глава МИД.
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