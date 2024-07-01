Трамп обладает частичным иммунитетом от юридического преследования — Верховный суд США
18:40 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост страны, обладает частичным иммунитетом от юридического преследования. Такое постановление вынес Верховный суд США.
Как отмечается в документе, для Трампа и других бывший американских лидеров полный иммунитет от преследования в уголовном порядке распространяется на действия в рамках «конституционных полномочий». Экс-президент также «имеет право как минимум на вероятный иммунитет от преследования за все действия в рамках должностных полномочий». В отношении иных действий иммунитет не предусматривается. Верховный суд также отменил вынесенное ранее решение апелляционного суда, постановившего, что у Трампа нет иммунитета от юридического преследования в деле о незаконных попытках сохранить власть.
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