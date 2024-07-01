На полигоне химических отходов в центре Польши произошел сильный пожар
19:20 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильный пожар произошел на полигоне химических отходов в населенном пункте Воля Ласка Лодзинского воеводства Польши, на данный момент имеются сведения о шести пострадавших. Об этом сообщил представитель пожарной службы в Лодзи Лукаш Гурчиньский радиостанции RMF FM.
«Предварительно, у нас есть информация о шести пострадавших», — отметил он. На месте работают 19 пожарных расчетов, а также специальная группа спасателей по работе с химическими загрязнениями.
По неофициальным данным, перед возгоранием произошел взрыв, передает RMF FM.
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