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НОВОСТИ

На полигоне химических отходов в центре Польши произошел сильный пожар

19:20 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильный пожар произошел на полигоне химических отходов в населенном пункте Воля Ласка Лодзинского воеводства Польши, на данный момент имеются сведения о шести пострадавших. Об этом сообщил представитель пожарной службы в Лодзи Лукаш Гурчиньский радиостанции RMF FM.

«Предварительно, у нас есть информация о шести пострадавших», — отметил он. На месте работают 19 пожарных расчетов, а также специальная группа спасателей по работе с химическими загрязнениями.

По неофициальным данным, перед возгоранием произошел взрыв, передает RMF FM.

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