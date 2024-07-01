Украине потребуется около 200 тыс. новобранцев, чтобы устранить нехватку сил — Die Welt
20:00 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киеву необходимо мобилизовать около 200 тыс. человек до конца этого года, чтобы решить проблему с нехваткой личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом говорится в материале газеты Die Welt.
По ее информации, с февраля 2022 года ВСУ потеряли сотни тысяч бойцов убитыми и ранеными, однако точное число издание не приводит. Чтобы восполнить недостаток сил, Киеву требуется не менее 50 тыс. новобранцев ежеквартально. Однако, указали источники газеты в западных спецслужбах, Украина не справляется с этой задачей и «значительно отстает от заданных показателей».
Одним из способов решения проблемы украинские власти считают принятый в мае закон, благодаря которому удалось за последние два месяца отправить в зону боевых действий около 2,8 тыс. заключенных, сообщили изданию в Министерстве юстиции Украины. В то же время эксперты, чье мнение приводит Die Welt, полагают, что с учетом подготовки таких бойцов Украине потребуется мобилизовать значительно больше 200 тыс. человек.
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