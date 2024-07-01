0
0
1
НОВОСТИ

Украине потребуется около 200 тыс. новобранцев, чтобы устранить нехватку сил — Die Welt

20:00 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киеву необходимо мобилизовать около 200 тыс. человек до конца этого года, чтобы решить проблему с нехваткой личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом говорится в материале газеты Die Welt.

По ее информации, с февраля 2022 года ВСУ потеряли сотни тысяч бойцов убитыми и ранеными, однако точное число издание не приводит. Чтобы восполнить недостаток сил, Киеву требуется не менее 50 тыс. новобранцев ежеквартально. Однако, указали источники газеты в западных спецслужбах, Украина не справляется с этой задачей и «значительно отстает от заданных показателей».

Одним из способов решения проблемы украинские власти считают принятый в мае закон, благодаря которому удалось за последние два месяца отправить в зону боевых действий около 2,8 тыс. заключенных, сообщили изданию в Министерстве юстиции Украины. В то же время эксперты, чье мнение приводит Die Welt, полагают, что с учетом подготовки таких бойцов Украине потребуется мобилизовать значительно больше 200 тыс. человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 01.07.2024
На полигоне химических отходов в центре Польши произошел сильный пожар
0
144
18:40 01.07.2024
Трамп обладает частичным иммунитетом от юридического преследования — Верховный суд США
0
192
18:00 01.07.2024
Напавшие на церкви и синагоги в Дагестане боевики планировали нападение на шиитскую мечеть
0
324
17:32 01.07.2024
Бербок заявила, что для ФРГ нет большего национального интереса, чем поддержка Киева
0
276
17:30 01.07.2024
Сбер снизил тарифы на страхование жизни и недвижимости для ипотечных заемщиков банка
0
249
17:12 01.07.2024
Украина планирует сократить военные расходы с 2026 года
0
288
17:00 01.07.2024
Среди убитых боевиков в Дагестане был участник беспорядков в аэропорту Махачкалы — Меликов
0
267
16:38 01.07.2024
Муфтият Дагестана запретит ношение никаба
0
331
16:32 01.07.2024
Матч за шахматную корону 2024 года пройдет в Сингапуре
0
273
16:12 01.07.2024
Мосгорсуд приговорил граждан Казахстана к 13 годам колонии за диверсию на железной дороге
0
322

Возврат к списку