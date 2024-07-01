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Предварительно, 4 воздушные цели сбиты над акваторией и в районе Балаклавы в Севастополе

20:40 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО, по предварительным данным, сбили четыре воздушные цели над акваторией и в районе Балаклавы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Отражение ракетной атаки продолжается. По предварительной информации, 4 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе», — написал губернатор в своем телеграм-канале, добавив, что информация о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

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