Предварительно, 4 воздушные цели сбиты над акваторией и в районе Балаклавы в Севастополе

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО, по предварительным данным, сбили четыре воздушные цели над акваторией и в районе Балаклавы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Отражение ракетной атаки продолжается. По предварительной информации, 4 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе», — написал губернатор в своем телеграм-канале, добавив, что информация о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.