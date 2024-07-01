Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов
22:40 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирный банк (ВБ) признал Россию страной с высоким уровнем доходов. Об этом свидетельствует документ, опубликованный ВБ.
Из него следует, что на каждого жителя России приходится $14 250 валового дохода. К категории стран с высоким уровнем дохода банк относит те государства, в которых этот показатель фиксируется на отметке как минимум $13 845.
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