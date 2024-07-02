За ночь средства ПВО сбили 11 БПЛА над Крымом, Белгородской и Брянской областями

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 11 БПЛА над Крымом, Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Брянской области, четыре БПЛА над территорией Белгородской области и три БПЛА над территорией Республики Крым», — сказали там.