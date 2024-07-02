За ночь средства ПВО сбили 11 БПЛА над Крымом, Белгородской и Брянской областями
09:00 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 11 БПЛА над Крымом, Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Брянской области, четыре БПЛА над территорией Белгородской области и три БПЛА над территорией Республики Крым», — сказали там.
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