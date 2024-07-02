Премьер Австралии отклонил предложение принять участие в саммите НАТО

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не будет присутствовать на саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9–11 июля. Об этом сообщил телеканал Sky News Australia.

Отмечается, что Австралию на предстоящей встрече будет представлять вице-премьер, министр обороны Австралии Ричард Марлз. Альбанезе, по данным телеканала, намерен сосредоточиться на внутренних делах. Ряд австралийских наблюдателей осудили решение премьера не ехать в Вашингтон, отметив, что присутствие лидера страны на саммите НАТО важно с учетом проблем с безопасностью в мире и регионе.