0
0
96
НОВОСТИ

Премьер Австралии отклонил предложение принять участие в саммите НАТО

09:05 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не будет присутствовать на саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9–11 июля. Об этом сообщил телеканал Sky News Australia.

Отмечается, что Австралию на предстоящей встрече будет представлять вице-премьер, министр обороны Австралии Ричард Марлз. Альбанезе, по данным телеканала, намерен сосредоточиться на внутренних делах. Ряд австралийских наблюдателей осудили решение премьера не ехать в Вашингтон, отметив, что присутствие лидера страны на саммите НАТО важно с учетом проблем с безопасностью в мире и регионе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 02.07.2024
Иран всеми средствами поддержит «Хезболлах» в случае вторжения Израиля — советник лидера
0
82
09:20 02.07.2024
Израиль был бы рад увидеть Ле Пен на посту президента Франции — министр
0
101
09:00 02.07.2024
За ночь средства ПВО сбили 11 БПЛА над Крымом, Белгородской и Брянской областями
0
138
22:40 01.07.2024
Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов
0
671
22:00 01.07.2024
Башенный кран упал на стройплощадке во время урагана в Петербурге
0
644
21:20 01.07.2024
КНР запустила железнодорожное сообщение с Европой через РФ — Синьхуа
0
763
20:40 01.07.2024
Предварительно, 4 воздушные цели сбиты над акваторией и в районе Балаклавы в Севастополе
0
671
20:00 01.07.2024
Украине потребуется около 200 тыс. новобранцев, чтобы устранить нехватку сил — Die Welt
0
712
19:20 01.07.2024
На полигоне химических отходов в центре Польши произошел сильный пожар
0
717
18:40 01.07.2024
Трамп обладает частичным иммунитетом от юридического преследования — Верховный суд США
0
756

Возврат к списку