Израиль был бы рад увидеть Ле Пен на посту президента Франции — министр
09:20 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приход к власти во Франции правого политика Марин Ле Пен стал бы положительным событием для Израиля. Такое мнение выразил израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли.
«Для Израиля отлично, чтобы она [Ле Пен] стала президентом Франции, — с десятью восклицательными знаками», — заявил он в эфире радиостанции Kan. «Я думаю, мы с [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху сходимся во мнении», — добавил министр, представляющий правую партию «Ликуд».
Приводя доводы, политик напомнил, что Ле Пен твердо поддерживает Израиль в вопросах его противостояния с радикальным палестинским движением ХАМАС и разбирательств в отношении еврейского государства в Международном суде ООН в Гааге. Кроме того, лидер французских правых приняла участие в шествии против антисемитизма вместе с еврейской общиной Парижа. «Это тот самый марш, на котором [президент Франции Эмманюэль] Макрон предпочел не присутствовать», — заметил Шикли.
Отвечая на вопрос о президентской кампании в США, министр дал понять, что считает предпочтительной для Израиля победу республиканца Дональда Трампа.
НОВОСТИ
- 09:32 02.07.2024
- Иран всеми средствами поддержит «Хезболлах» в случае вторжения Израиля — советник лидера
- 09:05 02.07.2024
- Премьер Австралии отклонил предложение принять участие в саммите НАТО
- 09:00 02.07.2024
- За ночь средства ПВО сбили 11 БПЛА над Крымом, Белгородской и Брянской областями
- 22:40 01.07.2024
- Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов
- 22:00 01.07.2024
- Башенный кран упал на стройплощадке во время урагана в Петербурге
- 21:20 01.07.2024
- КНР запустила железнодорожное сообщение с Европой через РФ — Синьхуа
- 20:40 01.07.2024
- Предварительно, 4 воздушные цели сбиты над акваторией и в районе Балаклавы в Севастополе
- 20:00 01.07.2024
- Украине потребуется около 200 тыс. новобранцев, чтобы устранить нехватку сил — Die Welt
- 19:20 01.07.2024
- На полигоне химических отходов в центре Польши произошел сильный пожар
- 18:40 01.07.2024
- Трамп обладает частичным иммунитетом от юридического преследования — Верховный суд США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать