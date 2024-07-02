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Израиль был бы рад увидеть Ле Пен на посту президента Франции — министр

09:20 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приход к власти во Франции правого политика Марин Ле Пен стал бы положительным событием для Израиля. Такое мнение выразил израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли.

«Для Израиля отлично, чтобы она [Ле Пен] стала президентом Франции, — с десятью восклицательными знаками», — заявил он в эфире радиостанции Kan. «Я думаю, мы с [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху сходимся во мнении», — добавил министр, представляющий правую партию «Ликуд».

Приводя доводы, политик напомнил, что Ле Пен твердо поддерживает Израиль в вопросах его противостояния с радикальным палестинским движением ХАМАС и разбирательств в отношении еврейского государства в Международном суде ООН в Гааге. Кроме того, лидер французских правых приняла участие в шествии против антисемитизма вместе с еврейской общиной Парижа. «Это тот самый марш, на котором [президент Франции Эмманюэль] Макрон предпочел не присутствовать», — заметил Шикли.

Отвечая на вопрос о президентской кампании в США, министр дал понять, что считает предпочтительной для Израиля победу республиканца Дональда Трампа.

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