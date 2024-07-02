Иран всеми средствами поддержит «Хезболлах» в случае вторжения Израиля — советник лидера

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран всеми силами поддержит шиитское движение «Хезболлах», если Израиль начнет полномасштабную войну против Ливана. Об этом заявил советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази в интервью британской газете Financial Times.

«В такой ситуации у нас не было бы другого выбора, кроме как всеми средствами поддержать „Хезболлах“, — подчеркнул Харази в ответ на вопрос о том, поддержит ли Иран в военном отношении шиитское движение в случае полномасштабного конфликта. „Весь ливанский народ, арабские страны и ось сопротивления поддержат Ливан против Израиля“, — добавил он.