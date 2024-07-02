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НОВОСТИ

ВСУ значительно снизили активность на херсонском направлении за последний месяц — Сальдо

10:00 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) существенно снизили активность в Херсонской области за последний месяц. Об этом сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

«Главное изменение в военной обстановке — противник в значительной мере потерял инициативу на направлении. Враг выдохся», — сказал Сальдо, отвечая на вопрос об изменении оперативной обстановки после начала создания «санитарной зоны» в Харьковской области.

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