ВСУ значительно снизили активность на херсонском направлении за последний месяц — Сальдо

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) существенно снизили активность в Херсонской области за последний месяц. Об этом сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

«Главное изменение в военной обстановке — противник в значительной мере потерял инициативу на направлении. Враг выдохся», — сказал Сальдо, отвечая на вопрос об изменении оперативной обстановки после начала создания «санитарной зоны» в Харьковской области.