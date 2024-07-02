В Раде признали, что Украина фактически находится в состоянии дефолта, но пока не де-юре
10:32 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре, власти страны продолжают переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга. Об этом заявила член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
«Дефолт по сути у нас [на Украине] уже есть — он по факту есть, но де-юре его нет», — сказал она в эфире YouTube-канала «Новости. Live». Южанина отметила, что власти страны смогли добиться от государственных кредиторов отсрочки выплаты внешнего долга, чего нельзя сказать о требованиях со стороны частных инвесторов, выдавших займы Киеву. «У нас есть проблема как раз с коммерческим долгом, который составляет ни много ни мало $20 млрд», — продолжила депутат. При этом она считает, что МВФ поможет Киеву достичь компромисса с частными кредиторами.
Ранее журнал The Economist сообщил, что власти Украины могут объявить дефолт уже в августе, если не смогут договориться с инвесторами о реструктуризации задолженности. Издание отметило, что военные действия наносят «тяжелый урон экономике Украины», ее валовой внутренний продукт (ВВП) сейчас на четверть меньше, чем в начале 2022 года. При этом размер долга по состоянию на июнь достиг 94% ВВП, а плачевное состояние инфраструктуры страны усугубляет экономическую ситуацию.
НОВОСТИ
- 11:20 02.07.2024
- Харрис считается самой вероятной заменой Байдену в предвыборной гонке — WSJ
- 11:05 02.07.2024
- ВС РФ ракетным ударом уничтожили пять и повредили два Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород
- 11:00 02.07.2024
- В Калужской области школьник поджег аккумуляторный шкаф на ж/д путях
- 10:20 02.07.2024
- В ЕС растет обеспокоенность из-за миллиардов, потраченных на Украину — греческий политик
- 10:05 02.07.2024
- В России зафиксировали 28 температурных рекордов для 1 июля — «Фобос»
- 10:00 02.07.2024
- ВСУ значительно снизили активность на херсонском направлении за последний месяц — Сальдо
- 09:32 02.07.2024
- Иран всеми средствами поддержит «Хезболлах» в случае вторжения Израиля — советник лидера
- 09:20 02.07.2024
- Израиль был бы рад увидеть Ле Пен на посту президента Франции — министр
- 09:05 02.07.2024
- Премьер Австралии отклонил предложение принять участие в саммите НАТО
- 09:00 02.07.2024
- За ночь средства ПВО сбили 11 БПЛА над Крымом, Белгородской и Брянской областями
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать