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В Раде признали, что Украина фактически находится в состоянии дефолта, но пока не де-юре

10:32 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре, власти страны продолжают переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга. Об этом заявила член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

«Дефолт по сути у нас [на Украине] уже есть — он по факту есть, но де-юре его нет», — сказал она в эфире YouTube-канала «Новости. Live». Южанина отметила, что власти страны смогли добиться от государственных кредиторов отсрочки выплаты внешнего долга, чего нельзя сказать о требованиях со стороны частных инвесторов, выдавших займы Киеву. «У нас есть проблема как раз с коммерческим долгом, который составляет ни много ни мало $20 млрд», — продолжила депутат. При этом она считает, что МВФ поможет Киеву достичь компромисса с частными кредиторами.

Ранее журнал The Economist сообщил, что власти Украины могут объявить дефолт уже в августе, если не смогут договориться с инвесторами о реструктуризации задолженности. Издание отметило, что военные действия наносят «тяжелый урон экономике Украины», ее валовой внутренний продукт (ВВП) сейчас на четверть меньше, чем в начале 2022 года. При этом размер долга по состоянию на июнь достиг 94% ВВП, а плачевное состояние инфраструктуры страны усугубляет экономическую ситуацию.

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