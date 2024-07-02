В Калужской области школьник поджег аккумуляторный шкаф на ж/д путях
11:00 02.07.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
16-летний школьник поджёг аккумуляторный шкаф на ж/д путях в Калужской области. Куратор с Украины обещал подростку за это 50 тысяч рублей.
По информации Telegram-канала Shot, пожар заметили на перегоне между станциями Людиново-1 — Людиново-2 в 21:00 вечера.
На следующий день сотрудники полиции задержали подозреваемого. Школьник рассказал на допросе, что ему написали в Telegram с неизвестного аккаунта с украинским номером и предложили «подзаработать», но после выполнения задания куратор перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». "Говорит Москва"
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