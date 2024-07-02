ВС РФ ракетным ударом уничтожили пять и повредили два Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Миргород в Полтавской области.

«Расчетами ОТРК „Искандер-М“ ВС РФ нанесен групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме „Миргород“. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники. В результате удара российской армии было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27», — сообщили в российском военном ведомстве.