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НОВОСТИ

ВС РФ ракетным ударом уничтожили пять и повредили два Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород

11:05 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Миргород в Полтавской области.

«Расчетами ОТРК „Искандер-М“ ВС РФ нанесен групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме „Миргород“. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники. В результате удара российской армии было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27», — сообщили в российском военном ведомстве.

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