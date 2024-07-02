ЕС восстановил импортные пошлины на яйца и сахар с Украины

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз принял решение вновь ввести пошлины на импорт яиц и сахара с Украины для удовлетворения требований протестующих европейских фермеров. Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС», в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

В нем отмечается, что пошлины вводятся с сегодняшнего дня и будут действовать до 5 июня 2025 года.

19 июня Еврокомиссия объявила о реактивации квот и пошлин на ввоз овса с Украины. Ранее ЕК подчеркивала, что поддержка Украины не должна подрывать стабильность аграрного рынка Евросоюза.