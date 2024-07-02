0
0
107
НОВОСТИ

НАТО следует задуматься о причинах украинского кризиса — МИД КНР

12:20 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантическому альянсу следует задуматься о своей роли в коренных причинах украинского кризиса и о том, что блок сделал для безопасности в Европе и во всем мире. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«НАТО следует задуматься о коренных причинах украинского кризиса и о том, что организация сделала для мира и безопасности в Европе и во всем мире вместо того, чтобы уклоняться от ответственности, перекладывая вину за конфликты на другие стороны», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:32 02.07.2024
Белорусские пограничники задержали прибежавшего из Польши голого мужчину без документов
0
84
12:05 02.07.2024
Один человек погиб, еще 7 пострадали в результате взрыва газа в многоэтажке в Стерлитамаке
0
123
12:00 02.07.2024
ЕС восстановил импортные пошлины на яйца и сахар с Украины
0
132
11:32 02.07.2024
В Польше хотят, чтобы в стране появилась сеть военных нефтепроводов НАТО — политик
0
203
11:20 02.07.2024
Харрис считается самой вероятной заменой Байдену в предвыборной гонке — WSJ
0
227
11:05 02.07.2024
ВС РФ ракетным ударом уничтожили пять и повредили два Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород
0
226
11:00 02.07.2024
В Калужской области школьник поджег аккумуляторный шкаф на ж/д путях
0
210
10:32 02.07.2024
В Раде признали, что Украина фактически находится в состоянии дефолта, но пока не де-юре
0
228
10:20 02.07.2024
В ЕС растет обеспокоенность из-за миллиардов, потраченных на Украину — греческий политик
0
309
10:05 02.07.2024
В России зафиксировали 28 температурных рекордов для 1 июля — «Фобос»
0
284

Возврат к списку