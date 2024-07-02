НАТО следует задуматься о причинах украинского кризиса — МИД КНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантическому альянсу следует задуматься о своей роли в коренных причинах украинского кризиса и о том, что блок сделал для безопасности в Европе и во всем мире. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«НАТО следует задуматься о коренных причинах украинского кризиса и о том, что организация сделала для мира и безопасности в Европе и во всем мире вместо того, чтобы уклоняться от ответственности, перекладывая вину за конфликты на другие стороны», — сказала она.