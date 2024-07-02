Один человек погиб, еще 7 пострадали в результате взрыва газа в многоэтажке в Стерлитамаке

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб, семеро пострадали в результате взрыва газа на втором этаже многоквартирного дома в башкирском Стерлитамаке. Двое из пострадавших — дети, сообщили в мэрии города.

«На втором этаже многоквартирного дома произошел взрыв при неосторожном обращении с бытовым газом. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали семь человек, из них двое — это дети. Один совершеннолетний человек погиб. На месте происшествия создан оперативный штаб», — говорится в сообщении.