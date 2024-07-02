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Ученые считают, что ледники Австрии могут полностью растаять до 2070 года

13:00 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ледники в Австрии в среднем отступают более чем на 20 метров в год и могут полностью растаять в ближайшие 46 лет. К такому выводу пришла служба измерения ледников австрийского альпийского клуба.

Как сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на службу, ни один из 90 ледников в республике не способен поддерживать собственную массу. «Австрийские ледники существуют только благодаря запасам льда, накопленным в прошлом», — заявил руководитель службы Андреас Келлерер-Пирклбауэр.

Из-за таяния на ледниках появляются трещины и расщелины, что делает нахождение на них людей опасным, добавил эксперт.

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