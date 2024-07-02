Цена нефти марки Brent на ICE превысила $87 за баррель
13:05 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE превысила $87 за баррель впервые с 30 апреля, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 11:31 мск, цена Brent росла на 0,46%, до $87,04 за баррель.
К 11:45 мск фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $87,09 (+0,52%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе рос на 0,44%, поднимаясь до $83,88 за баррель.
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