Ле Пен обвинила Макрона в подготовке «административного переворота»
13:20 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон готовит «административный переворот» в государственных структурах, осуществляя перестановки в последний момент, чтобы не дать будущему премьеру от оппозиции управлять страной. Такое мнение озвучила лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радио France Inter.
«Когда я читаю о том, что президент готовится уже завтра, то есть за четыре дня до второго тура выборов, назначить нового начальника национальной полиции, хотя он должен был остаться до конца Олимпийских игр, а также директора Национальной жандармерии, десятки префектов и множество людей, чьей целью будет помешать Жордану Барделла управлять страной так, как он этого пожелает, я считаю, что это является формой административного государственного переворота», — сказала Ле Пен.
Политик выразила надежду на то, что подобная информация является лишь слухами, однако отметила, что еще перед первым туром выборов, в прошлую среду «было сделано гораздо больше назначений, чем во время обычных заседаний совета министров». «Если распускаешь парламент, говоря при этом, что он не должен привести к власти твоих оппонентов, то тогда вообще не нужно распускать парламент», — заключила Ле Пен.
Ранее газета Le Journal du Dimanche сообщила, что в преддверии досрочных парламентских выборов Макрон производит большие перестановки в государственных структурах, чтобы ограничить влияние лидера правой оппозиционной партии «Национальное объединение» Жордана Барделла в случае его прихода на пост премьера.
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