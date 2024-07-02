В Ростовской области обнаружили более 60 тысяч тонн зараженной пшеницы
14:00 02.07.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Почти 63 тысячи тонн заражённой пшеницы обнаружили в Ростовской области В зерне находился опасный сорняк — амброзия полыннолистная.
Она вызывает аллергию у людей, а в почве угнетает культурные растения и снижает плодородие. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора. Склад, в котором хранилась пшеница, находится в Зерноградском районе.
Собственнику объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Заражённую партию отправили на переработку. "Говорит Москва"
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