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НОВОСТИ

Песков не знаком с утверждениями о якобы вмешательстве РФ в работу спутников ЕС

14:12 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не слышал о том, чтобы международный союз электросвязи ООН просил Россию «прекратить воздействие» на европейские спутниковые системы.

Ранее о подобных заявлениях союза сообщалось в ряде зарубежных СМИ.

«Мне об этом неизвестно. Здесь нужно разобраться, является ли это полномочиями каких-то структур ООН. Не зная, о каких структурах идет речь и действительно ли так, не считаем возможным что-либо говорить», — заметил представитель Кремля.

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