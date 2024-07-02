Венгрия предложила Украине прекратить огонь, чтобы начать переговоры с Россией — Орбан
15:12 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня в целях начала переговоров с Россией об урегулировании вооруженного конфликта. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мы ценим мирные инициативы президента Зеленского и попросили его рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров», — процитировало Орбана агентство Reuters. По его информации, премьер заявил также, что Венгрия хотела бы подписать с Украиной двустороннее соглашение по широкому кругу вопросов.
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