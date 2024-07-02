0
0
140
НОВОСТИ

Венгрия предложила Украине прекратить огонь, чтобы начать переговоры с Россией — Орбан

15:12 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня в целях начала переговоров с Россией об урегулировании вооруженного конфликта. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы ценим мирные инициативы президента Зеленского и попросили его рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров», — процитировало Орбана агентство Reuters. По его информации, премьер заявил также, что Венгрия хотела бы подписать с Украиной двустороннее соглашение по широкому кругу вопросов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 02.07.2024
Израильские генералы выступают за перемирие с ХАМАС — NYT
0
38
15:32 02.07.2024
Первый пилотируемый пуск к Российской орбитальной станции намечен на конец 2028 года
0
107
15:00 02.07.2024
ПВО сбила за сутки 81 БПЛА — МО РФ
0
149
14:32 02.07.2024
Принятие новых членов в ЕС потребует внутренних реформ — Шольц
0
218
14:12 02.07.2024
Песков не знаком с утверждениями о якобы вмешательстве РФ в работу спутников ЕС
0
224
14:00 02.07.2024
В Ростовской области обнаружили более 60 тысяч тонн зараженной пшеницы
0
262
13:58 02.07.2024
«Яндекс.Пэй» подключился к QR-платформе от Сбера
0
198
13:32 02.07.2024
Запад хочет довести эскалацию до степени, «что весь мир вздрогнет» — Лукашенко
0
261
13:20 02.07.2024
Ле Пен обвинила Макрона в подготовке «административного переворота»
0
334
13:05 02.07.2024
Цена нефти марки Brent на ICE превысила $87 за баррель
0
291

Возврат к списку