Венгрия предложила Украине прекратить огонь, чтобы начать переговоры с Россией — Орбан

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня в целях начала переговоров с Россией об урегулировании вооруженного конфликта. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы ценим мирные инициативы президента Зеленского и попросили его рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров», — процитировало Орбана агентство Reuters. По его информации, премьер заявил также, что Венгрия хотела бы подписать с Украиной двустороннее соглашение по широкому кругу вопросов.