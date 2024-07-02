Первый пилотируемый пуск к Российской орбитальной станции намечен на конец 2028 года

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК НП) впервые доставит экипаж на перспективную Российскую орбитальную станцию в конце 2028 года, следует из генерального графика, подписанного сегодня гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым.

Документ появляется в одном из кадров сюжета Роскосмоса о подписании графика. Из него же следует, что первый модуль станции будет запущен на орбиту в конце 2027 года при помощи ракеты-носителя «Ангара-А5М»