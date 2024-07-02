Белоруссия не собирается защищать Европу от мигрантов - Лукашенко

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет отдавать приказ силовикам страны о защите Евросоюза от наплыва мигрантов.

«Я не намерен отдавать приказ пограничникам и прочим гражданским лицам, чтобы они защищали Европейский союз на границе Беларуси и Польши. Вы накинули удавку на нашу шею, и нас душите, и нас же просите, чтобы мы защищали вас от этих бедолаг», — сказал он на проходящем в минском Дворце республики торжественном собрании, посвященном отмечаемому 3 июля Дню независимости Белоруссии.