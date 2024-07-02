0
0
163
НОВОСТИ

Белоруссия не собирается защищать Европу от мигрантов - Лукашенко

19:15 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет отдавать приказ силовикам страны о защите Евросоюза от наплыва мигрантов.

«Я не намерен отдавать приказ пограничникам и прочим гражданским лицам, чтобы они защищали Европейский союз на границе Беларуси и Польши. Вы накинули удавку на нашу шею, и нас душите, и нас же просите, чтобы мы защищали вас от этих бедолаг», — сказал он на проходящем в минском Дворце республики торжественном собрании, посвященном отмечаемому 3 июля Дню независимости Белоруссии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 02.07.2024
В Москве побит 134-летний температурный рекорд
0
300
17:12 02.07.2024
РФ считает ШОС и БРИКС опорами нового миропорядка — Ушаков
0
282
17:00 02.07.2024
Западным политикам приходится все чаще считаться с требованиями пожилых избирателей — WSJ
0
316
16:32 02.07.2024
Рост химпроизводства в РФ за пять месяцев 2024 года превысил 6% — Мишустин
0
303
16:12 02.07.2024
Спонсоры демократов грозят прекратить взносы, если Байден не выйдет из гонки — СМИ
0
407
16:00 02.07.2024
Израильские генералы выступают за перемирие с ХАМАС — NYT
0
389
15:32 02.07.2024
Первый пилотируемый пуск к Российской орбитальной станции намечен на конец 2028 года
0
397
15:12 02.07.2024
Венгрия предложила Украине прекратить огонь, чтобы начать переговоры с Россией — Орбан
0
456
15:00 02.07.2024
ПВО сбила за сутки 81 БПЛА — МО РФ
0
386
14:32 02.07.2024
Принятие новых членов в ЕС потребует внутренних реформ — Шольц
0
466

Возврат к списку