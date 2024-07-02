Несколько украинских пилотов завершили обучение полетам на F-16 в США - Пентагон
22:07 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько украинских пилотов завершили обучение в США по управлению американскими истребителями F-16 и отправились на прохождение дальнейшей подготовки в Европу. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Несколько пилотов уже завершили обучение и отбыли для дальнейшей подготовки в Европу, — сказал он. — В настоящее время более десятка пилотов проходят подготовку по управлению F-16 в Дании и США».
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