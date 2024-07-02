Муфтият Дагестана не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба - сообщение

23:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отдел фетв Муфтията Дагестана, исследовав шариатские тексты, не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба. Об этом сообщается в телеграм канале муфтията республики.

«После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв РД не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба», — сообщается в телеграм-канале со ссылкой на руководителя отдела Ахмед-Хаджи Исаева.

«Стоит отметить, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, поскольку безопасности общества в исламе отводится первостепенное значение», — говорится в сообщении.