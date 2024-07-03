Орбан сообщил, что его предложение о прекращении огня на Украине не понравилось Зеленскому
09:05 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его предложение о временном прекращении огня на Украине в целях начала переговоров с Россией не понравилось президенту страны Владимиру Зеленскому. Тем не менее в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche глава правительства выразил надежду на то, что диалог с Киевом на эту тему будет продолжен.
Орбан, побывавший 2 июня с визитом в Киеве, рассказал после переговоров с Зеленским, что предложил ему установить прекращение огня, чтобы начать подготовку переговоров с Россией, однако тот эту идею не поддержал. «У него были некоторые сомнения по этому поводу. Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом», — отметил премьер.
Он уточнил, что у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине». «Поэтому он понял мою позицию, он объяснил свои пределы возможного, и мы посмотрим, как нам это продолжить», — заявил глава правительства.
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