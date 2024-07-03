Обама усомнился в перспективе переизбрания Байдена после его провала на дебатах — WP
10:05 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США демократ Барак Обама засомневался в перспективах переизбрания на второй срок его однопартийца Джо Байдена после неудачного выступления на дебатах. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
По их информации, Обама в частном порядке дал выступлению Байдена намного более жесткую оценку, чем в публичных заявлениях.
44-й президент США также позвонил Байдену по телефону после дебатов и предложил свою помощь в качестве личного советника, отметили источники.
Издание отмечает, что Обама давно испытывает беспокойство по поводу перспектив победы демократов над экс-президентом республиканцем Дональдом Трампом и неоднократно предупреждал Байдена о сложности нынешней президентской гонки. Как пишет WP, он также выражал озабоченность ситуацией непосредственно перед дебатами.
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