Обама усомнился в перспективе переизбрания Байдена после его провала на дебатах — WP

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США демократ Барак Обама засомневался в перспективах переизбрания на второй срок его однопартийца Джо Байдена после неудачного выступления на дебатах. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их информации, Обама в частном порядке дал выступлению Байдена намного более жесткую оценку, чем в публичных заявлениях.

44-й президент США также позвонил Байдену по телефону после дебатов и предложил свою помощь в качестве личного советника, отметили источники.

Издание отмечает, что Обама давно испытывает беспокойство по поводу перспектив победы демократов над экс-президентом республиканцем Дональдом Трампом и неоднократно предупреждал Байдена о сложности нынешней президентской гонки. Как пишет WP, он также выражал озабоченность ситуацией непосредственно перед дебатами.