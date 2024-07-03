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В Черном море уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска

09:32 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска, уничтожены в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска», — отметили в ведомстве.

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