В Черном море уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска, уничтожены в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска», — отметили в ведомстве.