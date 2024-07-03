Президент Финляндии призвал Европу перейти к «экономике военного времени»

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Александер Стубб в интервью агентству Bloomberg призвал Европу активно вооружаться.

Стубб считает, что Европе необходимо перейти к «экономике военного времени», объединить заказы на вооружения и развивать оборонную промышленность в долгосрочной перспективе. Он отметил, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) также должен «выйти за пределы своих красных линий» и более энергично финансировать военную промышленность.