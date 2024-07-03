Муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов — заммуфтия региона
09:20 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Временный запрет на ношение никабов объявил Муфтият Дагестана до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения. Об этом заявил заместитель Муфтия республики Абдулла Салимов.
«Муфтий [Дагестана], ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религий [республики], в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики и на основании вынесенного вчера (2 июля — прим. ТАСС) компетентного заключения отдела фетв объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — сказал Салимов в видеообращении, которое размещено в телеграм-канале Муфтията Дагестана.
Новости
- 10:05 03.07.2024
- Обама усомнился в перспективе переизбрания Байдена после его провала на дебатах — WP
- 10:00 03.07.2024
- Президент Финляндии призвал Европу перейти к «экономике военного времени»
- 09:32 03.07.2024
- В Черном море уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска
- 09:25 03.07.2024
- Сбер сглаживает последствия сворачивания льготной ипотеки скидками и субсидиями
- 09:18 03.07.2024
- Сбер фиксирует приток средств после ввода бесплатных переводов самому себе из разных банков
- 09:05 03.07.2024
- Орбан сообщил, что его предложение о прекращении огня на Украине не понравилось Зеленскому
- 09:00 03.07.2024
- Средства ПВО уничтожили 10 БПЛА над Белгородской, Брянской и Московской областями — МО РФ
- 23:05 02.07.2024
- Муфтият Дагестана не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба - сообщение
- 22:07 02.07.2024
- Несколько украинских пилотов завершили обучение полетам на F-16 в США - Пентагон
- 20:50 02.07.2024
- Польская таможня будет проверять товары, ввозимые из Белоруссии «особо тщательно»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать