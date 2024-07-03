Муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов — заммуфтия региона

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временный запрет на ношение никабов объявил Муфтият Дагестана до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения. Об этом заявил заместитель Муфтия республики Абдулла Салимов.

«Муфтий [Дагестана], ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религий [республики], в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики и на основании вынесенного вчера (2 июля — прим. ТАСС) компетентного заключения отдела фетв объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — сказал Салимов в видеообращении, которое размещено в телеграм-канале Муфтията Дагестана.