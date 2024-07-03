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Сбер фиксирует приток средств после ввода бесплатных переводов самому себе из разных банков

09:18 03.07.2024

Первый зампред Сбера Кирилл Царев в интервью газете «Известия» заявил, что банк не почувствовал никаких негативных изменений после ввода бесплатных переводов самому себе из разных банков до 30 млн руб. в месяц. Более того, Сбер фиксирует приток средств граждан.

«Сейчас клиенты могут бесплатно перечислять до 30 млн руб. в день через Систему быстрых платежей (СБП). При этом, после нововведения, мы отметили даже приток средств на счета в Сбере», – сообщил Кирилл Царев.

Ранее Сбер заявил о том ,что за июнь количество клиентов Сбера возросло на 1 млн, количество открытий вкладов – на 1,6 млн. В конце мая банк повысил ставки практически по всей линейке своих сберегательных продуктов. Так, с 31 мая банк повысил ставку по своему флагманскому вкладу – «Лучший%». Максимальная ставка теперь доступна всем клиентам на деньги, которые не хранились на других вкладах в банке в предыдущие 2 календарных месяца. При вложении средств на 6 или 7 месяцев по всей линейке (Лучший , Лучший % Премьер и Лучший % Лидер) теперь можно получить ставку 18 годовых, если выбрать выплату процентов по вкладу в конце срока. Изначально акция была объявлена до 30 июня, а 1 июля была проделана бессрочно.

С 28 мая банк повысил приветственную ставку по «Накопительному счету» до 16% годовых на первые 3 месяца для клиентов, которые открывают такой счет в банке впервые. Проценты начисляются на сумму до 10 млн руб. При этом проценты начисляют на ежедневный остаток.

Согласно требованиям ФЗ-482 с 1 мая банки обязаны предоставлять клиентам возможность переводить до 30 млн руб. в месяц на свои счета в других банках бесплатно. В Сбере доступы бесплатные переводы до 30 млн руб. самому себе по номеру счета или по СБП. При необходимости клиенты могут перевести всю сумму за одну транзакцию.

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