Сбер сглаживает последствия сворачивания льготной ипотеки скидками и субсидиями
09:25 03.07.2024
Сбербанк используется систему скидок и субсидирования ставки для того, чтобы сгладить для клиентов завершение льготной ипотеки под 8%. Об этом в интервью газете «Известия» заявил первый заместитель председателя Сбера Кирилл Царев.
«У нас есть система скидок и субсидирования. Мы сделали несколько изменений в продуктах, чтобы сгладить последствия завершения госпрограммы. Во-первых, все российские застройщики могут сохранить для своих клиентов привычную ставку 8% на первые годы пользования кредитом (до пяти лет) за счет субсидии. Ранее минимальная ставка с субсидией от застройщика составляла 11,5%», – сообщил зампред Сбера.
По его словам, завершение программы льготной ипотеки, безусловно, приведет к уменьшению объема выдач жилищных кредитов. С учетом нынешних рыночных ставок льготная ипотека создавала дополнительный стимул для населения. Крупные банки уже три раза за последнее время повысили ипотечные ставки. Сбер во вторник, 3 июля, провел повышение ипотечных ставки во второй раз. Сейчас без господдержки Сбер предлагает жилищные кредиты на новостройки по минимальной ставке 19,5% годовых.
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