Минфин РФ предлагает преобразовать курортный сбор в туристический налог
10:20 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин РФ в рамках поправок к законопроекту о налоговых изменениях предлагает преобразовать курортный сбор в туристический налог, ставка которого будет расти постепенно — начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года (с 2029 года и далее — не выше 5%). Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
В Минфине уточнили, что это будет местный налог, муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок.
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