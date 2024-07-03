Француз Винатье* признал вину по делу о незаконном сборе сведений о военной деятельности РФ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин Франции Лоран Винатье* (признан в РФ иноагентом) признал вину в рамках уголовного дела о незаконном сборе сведений в области военной деятельности России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

«По уголовному делу допрошены семь свидетелей, с которыми обвиняемый проводил встречи для сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ. По аудиозаписям этих встреч назначена лингвистическая судебная экспертиза. Следствием осмотрены результаты оперативно-разыскной деятельности, а также произведен осмотр технических средств, изъятых у обвиняемого. В ходе допроса он признал вину в полном объеме», — говорится в сообщении.