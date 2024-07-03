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НОВОСТИ

Сбер предупредил о всплеске мошенничества в отношении руководителей организаций

10:40 03.07.2024

Сбер предупреждает о резком увеличении случаев мошенничества в отношении руководителей и главных бухгалтеров организаций. Схема впервые была выявлена в январе этого года. В последнее время мошенники активизировали ее использование.

Злоумышленники через мессенджер связываются с генеральным директором либо с главным бухгалтером компании от лица учредителя или директора соответственно. Для большей достоверности могут загрузить в ненастоящий профиль фото из доступных источников – с сайта компании или настоящего аккаунта.

После нескольких общих фраз (приветствия, вопроса), войдя в доверие, мошенники дают поручение срочно совершить оплату за консультационные услуги по предоставленным ими реквизитам в различных банках или взять кредит. Если потенциальная жертва пытается перезвонить, мошенники отклоняют вызов и направляют сообщения «Занят», «Не могу говорить».

В одном из эпизодов на генерального директора оказывалось давление от имени двух учредителей. Причем мошенники знали стиль общения этих людей, точную структуру организации и внутренние процессы взаимодействия в ней. То есть, готовясь к атаке, они провели доскональное изучение своей жертвы.

В Сбере рекомендуют не предпринимать поспешных действий, если руководитель с помощью сообщения в мессенджере дает указание о переводе денег на некий счет, оказывает давление, торопит, но при этом не отвечает на звонки.

Банк предпринимает действия для того, чтобы защитить средства клиентов. «Антифрод-система Сбера идентифицирует подобные мошеннические переводы как подозрительные и приостанавливает их, даже если они направлены в другие банки, – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – После этого наши сотрудники связываются с представителями организаций и обращают их внимание на сомнительность операций, в том числе рассказывают о мошеннической схеме, под влияние которой мог попасть сотрудник. Таким образом мы спасли от действующих по этой схеме мошенников десятки миллионов рублей наших клиентов».

«Необходимо прислушиваться к рекомендациям сотрудников Сбера, если они обращают внимание на сомнительность проводимой операции, – призвал он. – Также ни в коем случае нельзя сразу совершать денежные переводы по реквизитам, полученным в мессенджерах, даже если они пришли якобы от начальника. Необходимо самому связаться с руководителем по телефону или встретиться лично, чтобы убедиться, что это действительно его указание». Топ-менеджер также рекомендовал изучить признаки обмана в схемах с подменой личности и способы противодействия подобным схемам на портале Сбера «Кибрарий».

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