54% немцев считают плохой идеей присоединение Украины к ЕС — опрос

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины жителей Германии считают, что возможное вхождение Украины в Евросоюз — это плохая идея. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Европейским советом по международным отношениям (ECFR).

Так, только 31% респондентов в Германии приветствует идею вступления Украины в ЕС. Еще 23% опрошенных заявили, что не знают, принесет ли это хороший результат.

Жители ФРГ опасаются вступления Украины больше, чем население других 13 европейских стран, опрошенных в ходе социсследования. Озабоченность по этому поводу больше всего разделяют жители Болгарии (50%), Чехии (48%), Франции (40%), Греции (39%) и Италии (38%). Наибольший оптимизм по поводу членства Украины в сообществе выразили португальцы (59%), эстонцы (58%), шведы (53%), испанцы (51%) и поляки (48%).

На вопрос о том, почему присоединение Киева к Евросоюзу — это плохая идея, 44% чехов и 26% немцев обратили внимание на высокий уровень коррупции. 26% респондентов в ФРГ заявили, что, по их мнению, вступление Украины негативно скажется на безопасности ЕС. С этой постановкой вопроса согласились 34% участников опроса в Италии и 27% в Греции.

Опрос проводили в мае социологические институты Datapraxis, YouGov, Alpha Research и Norstat. Они опросили 19,5 тыс. человек в 14 странах ЕС и на Украине.