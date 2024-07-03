0
0
106
НОВОСТИ

Хиллари Клинтон в ходе пранка согласилась работать против избирательной кампании Трампа

11:20 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон согласилась работать против избирательной кампании Дональда Трампа совместно с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, от лица которого с ней общались пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

Ролик пранкеры разместили в своем телеграм-канале.

От лица Порошенко Вован и Лексус предложили Хиллари Клинтон содействие, чтобы совместно добыть новый компромат на Трампа, напомнив, что у того могут быть проблемы в суде из-за мятежа 2020 года, а значит, его «можно атаковать с разных сторон перед выборами» и запросить, например, слушания в парламенте.

Клинтон предложение встретила одобрительно. «Хорошо. Что угодно, что только можно сделать, чтобы выступить против него. Я полностью за, потому что он очень опасный человек», — подчеркнула экс-госсекретарь США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 03.07.2024
НАТО отложит обсуждение повышения расходов на оборону из-за риска раскола — МО Эстонии
0
89
11:05 03.07.2024
Колдунов и гадалок в Таджикистане начнут отправлять в колонии на срок до двух лет
0
121
11:00 03.07.2024
54% немцев считают плохой идеей присоединение Украины к ЕС — опрос
0
122
10:40 03.07.2024
Сбер предупредил о всплеске мошенничества в отношении руководителей организаций
0
130
10:32 03.07.2024
Француз Винатье* признал вину по делу о незаконном сборе сведений о военной деятельности РФ
0
162
10:20 03.07.2024
Минфин РФ предлагает преобразовать курортный сбор в туристический налог
0
168
10:05 03.07.2024
Обама усомнился в перспективе переизбрания Байдена после его провала на дебатах — WP
0
198
10:00 03.07.2024
Президент Финляндии призвал Европу перейти к «экономике военного времени»
0
205
09:32 03.07.2024
В Черном море уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска
0
225
09:25 03.07.2024
Сбер сглаживает последствия сворачивания льготной ипотеки скидками и субсидиями
0
229

Возврат к списку