Хиллари Клинтон в ходе пранка согласилась работать против избирательной кампании Трампа
11:20 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон согласилась работать против избирательной кампании Дональда Трампа совместно с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, от лица которого с ней общались пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).
Ролик пранкеры разместили в своем телеграм-канале.
От лица Порошенко Вован и Лексус предложили Хиллари Клинтон содействие, чтобы совместно добыть новый компромат на Трампа, напомнив, что у того могут быть проблемы в суде из-за мятежа 2020 года, а значит, его «можно атаковать с разных сторон перед выборами» и запросить, например, слушания в парламенте.
Клинтон предложение встретила одобрительно. «Хорошо. Что угодно, что только можно сделать, чтобы выступить против него. Я полностью за, потому что он очень опасный человек», — подчеркнула экс-госсекретарь США.
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