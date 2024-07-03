Хиллари Клинтон в ходе пранка согласилась работать против избирательной кампании Трампа

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон согласилась работать против избирательной кампании Дональда Трампа совместно с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, от лица которого с ней общались пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

Ролик пранкеры разместили в своем телеграм-канале.

От лица Порошенко Вован и Лексус предложили Хиллари Клинтон содействие, чтобы совместно добыть новый компромат на Трампа, напомнив, что у того могут быть проблемы в суде из-за мятежа 2020 года, а значит, его «можно атаковать с разных сторон перед выборами» и запросить, например, слушания в парламенте.

Клинтон предложение встретила одобрительно. «Хорошо. Что угодно, что только можно сделать, чтобы выступить против него. Я полностью за, потому что он очень опасный человек», — подчеркнула экс-госсекретарь США.